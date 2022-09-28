Таштимиров Тимербай
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.08.1924
Дата смерти?.10.1961
ПолМужской
ОтецНе указан
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.08.1924
Отец: не указан
Мать: (Мухамадиева) Мухубчамал
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шавкат
Мать ребёнка: Таштимирова Минчамал
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Харис
Мать ребёнка: Таштимирова Минчамал
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мунир
Мать ребёнка: Таштимирова Минчамал
Рождение ребёнка
29.05.1949
Сын: Таштимиров Таир
Мать ребёнка: Таштимирова Минчамал
Рождение ребёнка
19.12.1958
Дочь: (Таштимирова) Насима
Мать ребёнка: Таштимирова Минчамал
Рождение ребёнка
17.06.1961
Сын: Таштимиров Фатих
Мать ребёнка: Таштимирова Минчамал
Смерть
?.10.1961