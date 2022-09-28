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Таштимиров Тимербай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.08.1924

Дата смерти

?.10.1961

Пол

Мужской

Добавил:

ФВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.08.1924

Отец: не указан

Мать: (Мухамадиева) Мухубчамал

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шавкат

Мать ребёнка: Таштимирова Минчамал

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Харис

Мать ребёнка: Таштимирова Минчамал

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мунир

Мать ребёнка: Таштимирова Минчамал

Рождение ребёнка
29.05.1949

Сын: Таштимиров Таир

Мать ребёнка: Таштимирова Минчамал

Рождение ребёнка
19.12.1958

Дочь: (Таштимирова) Насима

Мать ребёнка: Таштимирова Минчамал

Рождение ребёнка
17.06.1961

Сын: Таштимиров Фатих

Мать ребёнка: Таштимирова Минчамал

Смерть
?.10.1961

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