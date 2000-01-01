Таштимиров Таир
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.05.1949
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1949
Отец: Таштимиров Тимербай
Мать: Таштимирова Минчамал
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Флера
Мать ребёнка: Таштимирова Галия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Таштимирова Галия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Венера
Мать ребёнка: Таштимирова Галия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Равия
Мать ребёнка: Таштимирова Галия