Таштимиров Таир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТаштимиров Таир

Таштимиров Таир

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.05.1949

Пол

Мужской

Добавил:

ФВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1949

Отец: Таштимиров Тимербай

Мать: Таштимирова Минчамал

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Флера

Мать ребёнка: Таштимирова Галия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Таштимирова Галия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Венера

Мать ребёнка: Таштимирова Галия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Равия

Мать ребёнка: Таштимирова Галия

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close