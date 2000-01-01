Таштимирова Минчамал — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Таштимирова Минчамал

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ФВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.05.1949

Сын: Таштимиров Таир

Отец ребёнка: Таштимиров Тимербай

Рождение ребёнка
19.12.1958

Дочь: Насима

Отец ребёнка: Таштимиров Тимербай

Рождение ребёнка
17.06.1961

Сын: Таштимиров Фатих

Отец ребёнка: Таштимиров Тимербай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мунир

Отец ребёнка: Таштимиров Тимербай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Харис

Отец ребёнка: Таштимиров Тимербай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шавкат

Отец ребёнка: Таштимиров Тимербай

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