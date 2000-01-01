Таштимирова Минчамал
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.05.1949
Сын: Таштимиров Таир
Отец ребёнка: Таштимиров Тимербай
Рождение ребёнка
19.12.1958
Дочь: Насима
Отец ребёнка: Таштимиров Тимербай
Рождение ребёнка
17.06.1961
Сын: Таштимиров Фатих
Отец ребёнка: Таштимиров Тимербай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мунир
Отец ребёнка: Таштимиров Тимербай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Харис
Отец ребёнка: Таштимиров Тимербай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шавкат
Отец ребёнка: Таштимиров Тимербай