Таштимирова (Каримова) Галия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Флера
Отец ребёнка: Таштимиров Таир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Равия
Отец ребёнка: Таштимиров Таир
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Таштимиров Таир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Венера
Отец ребёнка: Таштимиров Таир