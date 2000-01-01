Таштимирова (Каримова) Галия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Таштимирова (Каримова) Галия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ФВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Флера

Отец ребёнка: Таштимиров Таир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Равия

Отец ребёнка: Таштимиров Таир

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Таштимиров Таир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Венера

Отец ребёнка: Таштимиров Таир

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