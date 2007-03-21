Таштимиров Тимербай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Таштимиров Тимербай

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.03.2007

Пол

Мужской

Отец

1961 г.р.

Мать

1971 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ФВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.2007

Отец: Таштимиров Фатих

Мать: Таштимирова Гульсина

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