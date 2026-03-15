Новоселов Алексей Алексеевич 1824 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Новоселов Алексей Алексеевич

Автор
ОА
Аборина О.

мужской, родился 1824 ст.

умер Неизвестно

Отец
Новоселов АлексейНеизвестно г.р.
Мать
Новоселова Авдотья Моисеевна1789 ст. г.р.
Супруги
Новоселова Фекла Ефимовна1820 ст. г.р.
Дети
Новоселов Спиридон Алексеевич1844 ст. г.р.
Новоселов Никифор Алексеевич04.02.1847 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824 ст.

Отец: Новоселов Алексей

Мать: Новоселова Авдотья Моисеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Новоселова Фекла Ефимовна

Место жительства
Неизвестно
Моркинер, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл

Рождение ребёнка
1844 ст.

Сын: Новоселов Спиридон Алексеевич

Мать ребёнка: Новоселова Фекла Ефимовна

Рождение ребёнка
04.02.1847

Сын: Новоселов Никифор Алексеевич

Мать ребёнка: Новоселова Фекла Ефимовна

Моркинер, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл

Рождение ребёнка
03.10.1849 ст.

Сын: Новоселов Яков Алексеевич

Мать ребёнка: Новоселова Фекла Ефимовна

Моркинер, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл

Рождение ребёнка
12.03.1852 ст.

Сын: Новоселов Серапион Алексеевич

Мать ребёнка: Новоселова Фекла Ефимовна

Моркинер, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл

Рождение ребёнка
1855 ст.

Сын: Новоселов Кирилл Алексеевич

Мать ребёнка: Новоселова Фекла Ефимовна

Моркинер, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл

Рождение ребёнка
1859 ст.

Дочь: Чертищева (Новоселова) Евфросинья Алексеевна

Мать ребёнка: Новоселова Фекла Ефимовна

Моркинер, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл

Смерть
Неизвестно

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