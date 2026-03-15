Новоселов Алексей Алексеевич
мужской, родился 1824 ст.
умер Неизвестно
ОтецНовоселов АлексейНеизвестно г.р.
МатьНовоселова Авдотья Моисеевна1789 ст. г.р.
Супруги
Новоселова Фекла Ефимовна1820 ст. г.р.
Дети
Новоселов Спиридон Алексеевич1844 ст. г.р.
Новоселов Никифор Алексеевич04.02.1847 г.р.Показать еще 4
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Место
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Рождение
1824 ст.
Отец: Новоселов Алексей
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1844 ст.
Сын: Новоселов Спиридон Алексеевич
Мать ребёнка: Новоселова Фекла Ефимовна
Рождение ребёнка
04.02.1847
Сын: Новоселов Никифор Алексеевич
Мать ребёнка: Новоселова Фекла Ефимовна
Рождение ребёнка
03.10.1849 ст.
Сын: Новоселов Яков Алексеевич
Мать ребёнка: Новоселова Фекла Ефимовна
Рождение ребёнка
12.03.1852 ст.
Сын: Новоселов Серапион Алексеевич
Мать ребёнка: Новоселова Фекла Ефимовна
Рождение ребёнка
1855 ст.
Сын: Новоселов Кирилл Алексеевич
Мать ребёнка: Новоселова Фекла Ефимовна
Рождение ребёнка
1859 ст.
Дочь: Чертищева (Новоселова) Евфросинья Алексеевна
Мать ребёнка: Новоселова Фекла Ефимовна
Смерть
Неизвестно