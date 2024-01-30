Новоселова Фекла Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новоселова Фекла Ефимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1844 ст.

Сын: Новоселов Спиридон Алексеевич

Отец ребёнка: Новоселов Алексей Алексеевич

Рождение ребёнка
1848 ст.

Сын: Новоселов Никифор Алексеевич

Отец ребёнка: Новоселов Алексей Алексеевич

Рождение ребёнка
03.10.1849 ст.

Сын: Новоселов Яков Алексеевич

Отец ребёнка: Новоселов Алексей Алексеевич

Моркинер, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
12.03.1852 ст.

Сын: Новоселов Серапион Алексеевич

Отец ребёнка: Новоселов Алексей Алексеевич

Моркинер, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1855 ст.

Сын: Новоселов Кирилл Алексеевич

Отец ребёнка: Новоселов Алексей Алексеевич

Моркинер, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1859 ст.

Дочь: Чертищева Евфросинья Алексеевна

Отец ребёнка: Новоселов Алексей Алексеевич

Моркинер, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Новоселов Алексей Алексеевич

Смерть
Неизвестно
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