Новоселова Фекла Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1844 ст.
Сын: Новоселов Спиридон Алексеевич
Отец ребёнка: Новоселов Алексей Алексеевич
Рождение ребёнка
1848 ст.
Сын: Новоселов Никифор Алексеевич
Отец ребёнка: Новоселов Алексей Алексеевич
Рождение ребёнка
03.10.1849 ст.
Сын: Новоселов Яков Алексеевич
Отец ребёнка: Новоселов Алексей Алексеевич
Рождение ребёнка
12.03.1852 ст.
Сын: Новоселов Серапион Алексеевич
Отец ребёнка: Новоселов Алексей Алексеевич
Рождение ребёнка
1855 ст.
Сын: Новоселов Кирилл Алексеевич
Отец ребёнка: Новоселов Алексей Алексеевич
Рождение ребёнка
1859 ст.
Дочь: Чертищева Евфросинья Алексеевна
Отец ребёнка: Новоселов Алексей Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно