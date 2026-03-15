Новоселов Никифор Алексеевич 04.02.1847 — найти родственников по фамилии на Familio

Новоселов Никифор Алексеевич

Автор
ОА
Аборина О.

мужской, родился 04.02.1847, Моркинер, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл

умер Неизвестно

Отец
Новоселов Алексей Алексеевич1824 ст. г.р.
Мать
Новоселова Фекла Ефимовна1820 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1847

Отец: Новоселов Алексей Алексеевич

Мать: Новоселова Фекла Ефимовна

Моркинер, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл

Место жительства
Неизвестно
Моркинер, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл

Крещение
09.02.1847
Косолапово, Мари-Турекский муниципальный район, Республика Марий Эл

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.