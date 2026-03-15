Новоселов Никифор Алексеевич
мужской, родился 04.02.1847, Моркинер, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
умер Неизвестно
ОтецНовоселов Алексей Алексеевич1824 ст. г.р.
МатьНовоселова Фекла Ефимовна1820 ст. г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1847
Моркинер, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Место жительства
Неизвестно
Моркинер, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Крещение
09.02.1847
Косолапово, Мари-Турекский муниципальный район, Республика Марий Эл
Смерть
Неизвестно