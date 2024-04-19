Новоселова Авдотья Моисеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1789 ст.
Дата смертиПосле 1858 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Новоселов Федор Алексеевич
Отец ребёнка: Новоселов Алексей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Новоселов Алексей
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1824 ст.
Сын: Новоселов Алексей Алексеевич
Отец ребёнка: Новоселов Алексей
Рождение ребёнка
1837 ст.
Сын: Новоселов Тимофей Алексеевич
Отец ребёнка: Новоселов Алексей
Смерть
После 1858 ст.