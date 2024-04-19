Новоселова Авдотья Моисеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новоселова Авдотья Моисеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1789 ст.

Дата смерти

После 1858 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Новоселов Федор Алексеевич

Отец ребёнка: Новоселов Алексей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Новоселов Алексей

Место жительства
Неизвестно
Моркинер, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1824 ст.

Сын: Новоселов Алексей Алексеевич

Отец ребёнка: Новоселов Алексей

Рождение ребёнка
1837 ст.

Сын: Новоселов Тимофей Алексеевич

Отец ребёнка: Новоселов Алексей

Смерть
После 1858 ст.
Моркинер, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл

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