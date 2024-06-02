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Романов Афанасий Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Романов Степан Алексеевич

Мать: Романова (Братчикова) Варвара Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Романов Степан Афанасьевич

Мать ребёнка: Романова Евдокия Антоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Романов Григорий Афанасьевич

Мать ребёнка: Романова Евдокия Антоновна

Поперечное, Пензенский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Романов Сергей Афанасьевич

Мать ребёнка: Романова Евдокия Антоновна

Поперечное, Пензенский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Романова Евдокия Антоновна

Поперечное, Пензенский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1897 ст.

Сын: Романов Петр Афанасьевич

Мать ребёнка: Романова Евдокия Антоновна

Поперечное, Пензенский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
05.07.1899 ст.

Сын: Романов Михаил Афанасьевич

Мать ребёнка: Романова Евдокия Антоновна

Поперечное, Пензенский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1900 ст.

Сын: Романов Семён (Симеон) Афанасьевич

Мать ребёнка: Романова Евдокия Антоновна

Поперечное, Пензенский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
31.08.1902 ст.

Сын: Романов Захарий Афанасьевич

Мать ребёнка: Романова Евдокия Антоновна

Поперечное, Пензенский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
17.04.1904 ст.

Сын: Романов Иван Афанасьевич

Мать ребёнка: Романова Евдокия Антоновна

Поперечное, Пензенский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
18.05.1905 ст.

Дочь: Романова Елена Афанасьевна

Мать ребёнка: Романова Евдокия Антоновна

Поперечное, Пензенский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1908

Сын: Романов Сергей Афанасьевич

Мать ребёнка: Романова Евдокия Антоновна

Смерть
Неизвестно

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