Романов Афанасий Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Романов Степан Афанасьевич
Мать ребёнка: Романова Евдокия Антоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Романов Григорий Афанасьевич
Мать ребёнка: Романова Евдокия Антоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Романов Сергей Афанасьевич
Мать ребёнка: Романова Евдокия Антоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1897 ст.
Мать ребёнка: Романова Евдокия Антоновна
Рождение ребёнка
05.07.1899 ст.
Сын: Романов Михаил Афанасьевич
Мать ребёнка: Романова Евдокия Антоновна
Рождение ребёнка
1900 ст.
Сын: Романов Семён (Симеон) Афанасьевич
Мать ребёнка: Романова Евдокия Антоновна
Рождение ребёнка
31.08.1902 ст.
Сын: Романов Захарий Афанасьевич
Мать ребёнка: Романова Евдокия Антоновна
Рождение ребёнка
17.04.1904 ст.
Мать ребёнка: Романова Евдокия Антоновна
Рождение ребёнка
18.05.1905 ст.
Дочь: Романова Елена Афанасьевна
Мать ребёнка: Романова Евдокия Антоновна
Рождение ребёнка
1908
Сын: Романов Сергей Афанасьевич
Мать ребёнка: Романова Евдокия Антоновна
Смерть
Неизвестно