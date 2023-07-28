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Романов Михаил Афанасьевич

Место рождения

Поперечное, Пензенский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

05.07.1899 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1899 ст.

Отец: Романов Афанасий Степанович

Мать: Романова Евдокия Антоновна

Поперечное, Пензенский муниципальный район, Пензенская область