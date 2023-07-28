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Романов Михаил Афанасьевич
Романов Михаил Афанасьевич
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Место рождения
Поперечное
, Пензенский муниципальный район, Пензенская область
Дата рождения
05.07.1899 ст.
Пол
Мужской
Отец
Романов Афанасий Степанович
Мать
Романова Евдокия Антоновна
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1899 ст.
Отец:
Романов Афанасий Степанович
Мать:
Романова Евдокия Антоновна
Поперечное
, Пензенский муниципальный район, Пензенская область
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