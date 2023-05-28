Романова Евдокия Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРоманова Евдокия Антоновна

Романова Евдокия Антоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Романов Степан Афанасьевич

Отец ребёнка: Романов Афанасий Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Романов Григорий Афанасьевич

Отец ребёнка: Романов Афанасий Степанович

Поперечное, Пензенский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Романов Сергей Афанасьевич

Отец ребёнка: Романов Афанасий Степанович

Поперечное, Пензенский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Романов Афанасий Степанович

Поперечное, Пензенский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1897 ст.

Сын: Романов Петр Афанасьевич

Отец ребёнка: Романов Афанасий Степанович

Поперечное, Пензенский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
05.07.1899 ст.

Сын: Романов Михаил Афанасьевич

Отец ребёнка: Романов Афанасий Степанович

Поперечное, Пензенский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1900 ст.

Сын: Романов Семён (Симеон) Афанасьевич

Отец ребёнка: Романов Афанасий Степанович

Поперечное, Пензенский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
31.08.1902 ст.

Сын: Романов Захарий Афанасьевич

Отец ребёнка: Романов Афанасий Степанович

Поперечное, Пензенский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
17.04.1904 ст.

Сын: Романов Иван Афанасьевич

Отец ребёнка: Романов Афанасий Степанович

Поперечное, Пензенский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
18.05.1905 ст.

Дочь: Романова Елена Афанасьевна

Отец ребёнка: Романов Афанасий Степанович

Поперечное, Пензенский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1908

Сын: Романов Сергей Афанасьевич

Отец ребёнка: Романов Афанасий Степанович

Смерть
Неизвестно

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