Романова Варвара Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Романова Варвара Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Григорий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.07.1883 ст.

Дочь: Баранова Ольга Степановна

Отец ребёнка: Романов Степан Алексеевич

Поперечное, Пензенский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
14.02.1887 ст.

Дочь: Толстенкова Евдокия Степановна

Отец ребёнка: Романов Степан Алексеевич

Поперечное, Пензенский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно
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