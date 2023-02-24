Романова Варвара Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Григорий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.07.1883 ст.
Дочь: Баранова Ольга Степановна
Отец ребёнка: Романов Степан Алексеевич
Рождение ребёнка
14.02.1887 ст.
Дочь: Толстенкова Евдокия Степановна
Отец ребёнка: Романов Степан Алексеевич
Смерть
Неизвестно