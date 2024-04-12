Старший Афиноген Фёдоров
Место рождения
Дата рождения1712
Дата смерти1738
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712
Отец: Фёдор Софонов
РОДСТВО ПО ЕГО ПЛЕМЯННИКУ ЯКИМУ НИКИТИНУ (ЯКИМ НИКИТИН ЖЕНИЛСЯ НА ВНУЧКЕ МОЕГО ТРИФОНА ВАССЕ ИВАНОВОЙ) ИВ-1737 Анфиноген 25=1712 ИВ-1738 --- ИВ-1739 -1742 Евдокия вдова ИВ-1743-1747 Евдокии нет
Бракосочетание
Неизвестно
Бежецк, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Иванова
Смерть
1738
ИВ-1739 Евдокия вдова