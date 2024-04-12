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Старший Афиноген Фёдоров

Место рождения

Куликино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1712

Дата смерти

1738

Пол

Мужской

Отец

1667 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1716 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712

Отец: Фёдор Софонов

Мать: не указана

Куликино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
РОДСТВО ПО ЕГО ПЛЕМЯННИКУ ЯКИМУ НИКИТИНУ (ЯКИМ НИКИТИН ЖЕНИЛСЯ НА ВНУЧКЕ МОЕГО ТРИФОНА ВАССЕ ИВАНОВОЙ) ИВ-1737 Анфиноген 25=1712 ИВ-1738 --- ИВ-1739 -1742 Евдокия вдова ИВ-1743-1747 Евдокии нет
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бежецк, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Иванова

Смерть
1738
ИВ-1739 Евдокия вдова
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