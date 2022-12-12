Фёдор Софонов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1667
Дата смерти1740
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
1667
Отец: не указан
Мать: не указана
ИВ-1737 Фёдор Софонов 70=1667, вдов ИВ-1738 --- ИВ-1739 Фёдор Софонов 72=1667, вдов ИВ-1740 Фёдора нет (умер?)
Рождение ребёнка
1697
Сын: Никита Фёдоров
Мать ребёнка: не указана
ИВ-1737 Никита 40=1697 ИВ-1738 --- ИВ-1739 Никита Фёдоров 42=1697 ИВ-1740 Никита Фёдоров 43=1697 ИВ-1741 Никита Фёдоров 44=1697 ИВ-1742 Никита Фёдоров 45=1697 ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1744 Ник... Показать все
Рождение ребёнка
1707
Сын: Лаврентий Фёдоров
Мать ребёнка: не указана
ИВ-1737 Лаврентий 30=1707 ИВ-1738 --- ИВ-1739 Лаврентий 32=1707 ИВ-1740 Лаврентий Фёдоров 33=1707 ИВ-1741 Лаврентий Фёдоров 34=1707 ИВ-1742 Лаврентий Фёдоров 35=1707 ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1... Показать все
Рождение ребёнка
1712
Сын: Анфиноген Фёдоров
Мать ребёнка: не указана
ИВ-1737 Анфиноген 25=1712 ИВ-1738 --- ИВ-1739 -1742 Евдокия вдова ИВ-1743-1747 Евдокии нет (где она?)
Рождение ребёнка
1725
Сын: Андрей Фёдоров
Мать ребёнка: не указана
ИВ-1737 Андрей 12=1725 ИВ-1738 --- ИВ-1740 Андрей 13=1727 ИВ-1741 Андрей 14=1727 ИВ-1742 Андрей 15=1727 ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1744 Андрей 23=1721 (ОШИБКА?) ИВ-1745 Андрей 24=1721 ИВ-1746 Ан... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Куликино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
1740
ИВ-1740 Фёдора нет (умер?)