Андрей Фёдоров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1725
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725
Отец: Фёдор Софонов
Мать: не указана
ИВ-1737 Андрей 12=1725 ИВ-1738 --- ИВ-1740 Андрей 13=1727 ИВ-1741 Андрей 14=1727 ИВ-1742 Андрей 15=1727 ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1744 Андрей 23=1721 (ОШИБКА?) ИВ-1745 Андрей 24=1721 ИВ-1741 А... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Екатерина Герасимова
Место жительства
Неизвестно
Куликино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно