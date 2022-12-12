Андрей Фёдоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андрей Фёдоров

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1725

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1667 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1724 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725

Отец: Фёдор Софонов

Мать: не указана

ИВ-1737 Андрей 12=1725 ИВ-1738 --- ИВ-1740 Андрей 13=1727 ИВ-1741 Андрей 14=1727 ИВ-1742 Андрей 15=1727 ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1744 Андрей 23=1721 (ОШИБКА?) ИВ-1745 Андрей 24=1721 ИВ-1741 А... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Екатерина Герасимова

Место жительства
Неизвестно
Куликино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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