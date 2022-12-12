Екатерина Герасимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1724
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
172
Дочь: Дарья Андреева
Отец ребёнка: Андрей Фёдоров
ИВ-1754 Дария 2=1752
Рождение
1724
Отец: не указан
Мать: не указана
Ранее не было ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1744 Екатерина Герасимова 20=1724 ИВ-1745 Екатерина Герасимова 21=1724 ИВ-1746 Екатерина Герасимова 21=1725 ИВ-1747 Екатерина Герасимова 22=1725 ИВ-1748... Показать все
Рождение ребёнка
1746
Сын: Василий Андреев
Отец ребёнка: Андрей Фёдоров
ИВ-1746 Василий 2 месяцев=1746 ИВ-1747 Василий 2=1745 ИВ-1748 Василий 2=1746 ИВ-1749 --- ИВ-1750-1754 Василия нет (где он?)
Рождение ребёнка
1747
Дочь: Ксения Андреева
Отец ребёнка: Андрей Фёдоров
ИВ-1751 Ксения 4=1747 ИВ-1752 Ксения 4=1748 ИВ-1753 Ксения 5=1748 ИВ-1754 Ксения 7=1747
Место жительства
Неизвестно
Куликино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Андрей Фёдоров
Смерть
Неизвестно