Ксения Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1747
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747
Отец: Андрей Фёдоров
Мать: Екатерина Герасимова
ИВ-1751 Ксения 4=1747 ИВ-1752 Ксения 4=1748 ИВ-1753 Ксения 5=1748 ИВ-1754 Ксения 7=1747 ИВ-1755 --- ИВ-1756-2757 Ксении нет (где она?)
Место жительства
Неизвестно
Куликино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно