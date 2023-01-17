Ксения Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ксения Андреева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1747

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1725 г.р.

Мать

1724 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747

Отец: Андрей Фёдоров

Мать: Екатерина Герасимова

ИВ-1751 Ксения 4=1747 ИВ-1752 Ксения 4=1748 ИВ-1753 Ксения 5=1748 ИВ-1754 Ксения 7=1747 ИВ-1755 --- ИВ-1756-2757 Ксении нет (где она?)
Место жительства
Неизвестно
Куликино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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