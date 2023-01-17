Евдокия Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1716

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1712 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1716

Отец: не указан

Мать: не указана

ИВ-1737 Евдокия Иванова 21=1716 ИВ-1738 --- ИВ-1739 Евдокия Иванова 23=1716, вдова ИВ-1740 Евдокия Иванова 24=1716, вдова ИВ-1741 Евдокия Иванова 25=1716, вдова ИВ-1742 Евдокия Иванова 26=1716, вдова ... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Анфиноген Фёдоров

Место жительства
Неизвестно
Куликино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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