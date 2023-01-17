Евдокия Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1716
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1716
Отец: не указан
Мать: не указана
ИВ-1737 Евдокия Иванова 21=1716 ИВ-1738 --- ИВ-1739 Евдокия Иванова 23=1716, вдова ИВ-1740 Евдокия Иванова 24=1716, вдова ИВ-1741 Евдокия Иванова 25=1716, вдова ИВ-1742 Евдокия Иванова 26=1716, вдова ... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Анфиноген Фёдоров
Место жительства
Неизвестно
Куликино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно