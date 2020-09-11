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Трошина (Бросова) Мария Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.06.1935

Дата смерти

11.09.2020

Пол

Женский

Добавил:

ЮИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1935

Отец: Бросов Александр Васильевич

Мать: Бросова Анна Ивановна

Бракосочетание
24.05.1954

Муж: Трошин Михаил Александрович

Маресево, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1955

Дочь: Дыдыкина Галина Михайловна

Отец ребёнка: Трошин Михаил Александрович

Рождение ребёнка
25.11.1957

Сын: Трошин Александр Михайлович

Отец ребёнка: Трошин Михаил Александрович

Маресево, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
26.09.1959

Дочь: Дыдыкина Анна Михайловна

Отец ребёнка: Трошин Михаил Александрович

Рождение ребёнка
16.07.1961

Сын: Трошин Владимир Михайлович

Отец ребёнка: Трошин Михаил Александрович

Смерть
11.09.2020
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