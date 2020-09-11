Трошина (Бросова) Мария Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.06.1935
Дата смерти11.09.2020
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1935
Отец: Бросов Александр Васильевич
Мать: Бросова Анна Ивановна
Бракосочетание
24.05.1954
Рождение ребёнка
1955
Дочь: Дыдыкина Галина Михайловна
Отец ребёнка: Трошин Михаил Александрович
Рождение ребёнка
25.11.1957
Сын: Трошин Александр Михайлович
Отец ребёнка: Трошин Михаил Александрович
Рождение ребёнка
26.09.1959
Дочь: Дыдыкина Анна Михайловна
Отец ребёнка: Трошин Михаил Александрович
Рождение ребёнка
16.07.1961
Сын: Трошин Владимир Михайлович
Отец ребёнка: Трошин Михаил Александрович
Смерть
11.09.2020