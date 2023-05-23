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Трошин Владимир Михайлович
Трошин Владимир Михайлович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
16.07.1961
Пол
Мужской
Отец
Трошин Михаил Александрович
1935 г.р.
Мать
Трошина (Бросова) Мария Александровна
1935 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮИ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1961
Отец:
Трошин Михаил Александрович
Мать:
Трошина Мария Александровна
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