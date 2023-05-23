Бросова (Воронина) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бросова (Воронина) Анна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.12.1914

Дата смерти

28.08.1982

Пол

Женский

Добавил:

ЮИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1914

Отец: Воронин Иван Павлович

Мать: Воронина Анастасия Ивановна

Рождение ребёнка
06.06.1935

Дочь: Трошина Мария Александровна

Отец ребёнка: Бросов Александр Васильевич

Рождение ребёнка
1939

Дочь: Мигунова Александра Александровна

Отец ребёнка: Бросов Александр Васильевич

Маресево, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1941

Дочь: Короткова Серафима Александровна

Отец ребёнка: Бросов Александр Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бросов Александр Васильевич

Смерть
28.08.1982
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