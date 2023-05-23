Бросова (Воронина) Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.12.1914
Дата смерти28.08.1982
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1914
Отец: Воронин Иван Павлович
Рождение ребёнка
06.06.1935
Дочь: Трошина Мария Александровна
Отец ребёнка: Бросов Александр Васильевич
Рождение ребёнка
1939
Дочь: Мигунова Александра Александровна
Отец ребёнка: Бросов Александр Васильевич
Маресево, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1941
Дочь: Короткова Серафима Александровна
Отец ребёнка: Бросов Александр Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
28.08.1982