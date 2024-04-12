Бросов Александр Васильевич
Место рождения
Дата рождения1914
Дата смерти1941
ПолМужской
Мать
Скрыто настройками приватности
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Отец: Бросов Василий Павлович
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
06.06.1935
Дочь: Трошина Мария Александровна
Мать ребёнка: Бросова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1939
Дочь: Мигунова Александра Александровна
Мать ребёнка: Бросова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1941
Дочь: Короткова Серафима Александровна
Мать ребёнка: Бросова Анна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бросова Анна Ивановна
Пропал без вести (военное)
Неизвестно
Смерть
1941