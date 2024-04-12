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Бросов Александр Васильевич

Место рождения

Маресево, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1914

Дата смерти

1941

Пол

Мужской

Добавил:

ЮИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: Бросов Василий Павлович

Мать: скрыто настройками приватности

Маресево, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
06.06.1935

Дочь: Трошина Мария Александровна

Мать ребёнка: Бросова Анна Ивановна

Рождение ребёнка
1939

Дочь: Мигунова Александра Александровна

Мать ребёнка: Бросова Анна Ивановна

Маресево, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1941

Дочь: Короткова Серафима Александровна

Мать ребёнка: Бросова Анна Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бросова Анна Ивановна

Пропал без вести (военное)
Неизвестно
Смерть
1941
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