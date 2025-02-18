Бросова (Капустина) Прасковья Александровна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1960
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Капустин Александр Иванович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бросова Анна Васильевна
Отец ребёнка: Бросов Василий Павлович
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Бросова Анфиса Васильевна
Отец ребёнка: Бросов Василий Павлович
Рождение ребёнка
31.07.1909 ст.
Сын: Бросов Василий Васильевич
Отец ребёнка: Бросов Василий Павлович
Рождение ребёнка
1914
Сын: Бросов Александр Васильевич
Отец ребёнка: Бросов Василий Павлович
Смерть
1960