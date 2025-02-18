Бросова (Капустина) Прасковья Александровна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Бросова (Капустина) Прасковья Александровна

Место рождения

Маресево, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1960

Пол

Женский

Добавил:

ЮИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Капустин Александр Иванович

Мать: не указана

Маресево, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бросов Василий Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бросова Анна Васильевна

Отец ребёнка: Бросов Василий Павлович

Рождение ребёнка
1904

Дочь: Бросова Анфиса Васильевна

Отец ребёнка: Бросов Василий Павлович

Рождение ребёнка
31.07.1909 ст.

Сын: Бросов Василий Васильевич

Отец ребёнка: Бросов Василий Павлович

Маресево, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1914

Сын: Бросов Александр Васильевич

Отец ребёнка: Бросов Василий Павлович

Маресево, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
1960

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