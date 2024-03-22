Даниил Фёдоров
Место рождения
Дата рождения1889
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: Фёдор Семёнов
Мать: Анна Косьмина
Бракосочетание
13.02.1908
Жена: Ульяния Аполлонова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.06.1910
Дочь: Ефросиния Данилова
Мать ребёнка: Устиния Павлова
Рождение ребёнка
29.06.1911
Сын: Филипп Данилов
Мать ребёнка: Устиния Павлова
Рождение ребёнка
16.01.1913
Дочь: Мария Данилова
Мать ребёнка: Устиния Павлова
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Евдокия Данилова
Мать ребёнка: Устиния Павлова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Устиния Павлова
Смерть
Неизвестно