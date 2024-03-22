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Даниил Фёдоров

Место рождения

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: Фёдор Семёнов

Мать: Анна Косьмина

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
13.02.1908

Жена: Ульяния Аполлонова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.06.1910

Дочь: Ефросиния Данилова

Мать ребёнка: Устиния Павлова

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
29.06.1911

Сын: Филипп Данилов

Мать ребёнка: Устиния Павлова

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
16.01.1913

Дочь: Мария Данилова

Мать ребёнка: Устиния Павлова

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1914

Дочь: Евдокия Данилова

Мать ребёнка: Устиния Павлова

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Устиния Павлова

Смерть
Неизвестно
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