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Устиния Павлова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1889 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1892

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.06.1910

Дочь: Ефросиния Данилова

Отец ребёнка: Даниил Фёдоров

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
29.06.1911

Сын: Филипп Данилов

Отец ребёнка: Даниил Фёдоров

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
16.01.1913

Дочь: Мария Данилова

Отец ребёнка: Даниил Фёдоров

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1914

Дочь: Евдокия Данилова

Отец ребёнка: Даниил Фёдоров

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Даниил Фёдоров

Смерть
Неизвестно
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