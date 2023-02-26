Устиния Павлова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1892
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1892
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.06.1910
Дочь: Ефросиния Данилова
Отец ребёнка: Даниил Фёдоров
Рождение ребёнка
29.06.1911
Сын: Филипп Данилов
Отец ребёнка: Даниил Фёдоров
Рождение ребёнка
16.01.1913
Дочь: Мария Данилова
Отец ребёнка: Даниил Фёдоров
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Евдокия Данилова
Отец ребёнка: Даниил Фёдоров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Даниил Фёдоров
Смерть
Неизвестно