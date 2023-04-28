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Анна Косьмина

Место рождения

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

24.07.1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1848

Отец: Косьма Стефанов

Мать: Елизавета Мартинова

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1878

Дочь: Романенкова Анастасия Фёдорова

Отец ребёнка: Фёдор Семёнов

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
21.01.1885

Сын: Ефимий Фёдоров

Отец ребёнка: Фёдор Семёнов

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
13.12.1885

Сын: Павел Фёдоров

Отец ребёнка: Фёдор Семёнов

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
23.07.1888

Сын: Годунов Борис Фёдорович

Отец ребёнка: Фёдор Семёнов

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1889

Сын: Даниил Фёдоров

Отец ребёнка: Фёдор Семёнов

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1890

Сын: Андрей Фёдоров

Отец ребёнка: Фёдор Семёнов

Рождение ребёнка
16.01.1892

Дочь: Ксения Фёдорова

Отец ребёнка: Фёдор Семёнов

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Место жительства
1896
Рождение ребёнка
12.07.1897

Дочь: Марина Фёдорова

Отец ребёнка: Фёдор Семёнов

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
18.07.1899

Дочь: Мария Фёдорова

Отец ребёнка: Фёдор Семёнов

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
02.04.1902

Сын: Георгий Фёдоров

Отец ребёнка: Фёдор Семёнов

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
21.07.1904

Сын: Березовский Макарий Фёдорович

Отец ребёнка: Фёдор Семёнов

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фёдор Семёнов

Смерть
Неизвестно
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