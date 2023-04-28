Анна Косьмина
Место рождения
Дата рождения24.07.1848
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1848
Отец: Косьма Стефанов
Мать: Елизавета Мартинова
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Романенкова Анастасия Фёдорова
Отец ребёнка: Фёдор Семёнов
Рождение ребёнка
21.01.1885
Сын: Ефимий Фёдоров
Отец ребёнка: Фёдор Семёнов
Рождение ребёнка
13.12.1885
Сын: Павел Фёдоров
Отец ребёнка: Фёдор Семёнов
Рождение ребёнка
23.07.1888
Отец ребёнка: Фёдор Семёнов
Рождение ребёнка
1889
Сын: Даниил Фёдоров
Отец ребёнка: Фёдор Семёнов
Рождение ребёнка
1890
Сын: Андрей Фёдоров
Отец ребёнка: Фёдор Семёнов
Рождение ребёнка
16.01.1892
Дочь: Ксения Фёдорова
Отец ребёнка: Фёдор Семёнов
Место жительства
1896
Рождение ребёнка
12.07.1897
Дочь: Марина Фёдорова
Отец ребёнка: Фёдор Семёнов
Рождение ребёнка
18.07.1899
Дочь: Мария Фёдорова
Отец ребёнка: Фёдор Семёнов
Рождение ребёнка
02.04.1902
Сын: Георгий Фёдоров
Отец ребёнка: Фёдор Семёнов
Рождение ребёнка
21.07.1904
Сын: Березовский Макарий Фёдорович
Отец ребёнка: Фёдор Семёнов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Фёдор Семёнов
Смерть
Неизвестно