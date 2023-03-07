Годунов Борис Фёдорович
Место рождения
Дата рождения23.07.1888
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1888
Отец: Фёдор Семёнов
Мать: Анна Косьмина
Военная служба
1915
мл. унтер-офицер 120-й пехотный Серпуховский полк
Военная награда
06.04.1916
Георгиевский Крест ном.126459
Рождение ребёнка
1922
Сын: Годунов Николай Борисович
Мать ребёнка: ?
Смоленская обл., Демидовский р-н, д. Залесье
Смерть
Неизвестно