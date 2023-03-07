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Годунов Борис Фёдорович

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Место рождения

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

23.07.1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1888

Отец: Фёдор Семёнов

Мать: Анна Косьмина

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Военная служба
1915
мл. унтер-офицер 120-й пехотный Серпуховский полк
Военная награда
06.04.1916
Георгиевский Крест ном.126459
Рождение ребёнка
1922

Сын: Годунов Николай Борисович

Мать ребёнка: ?

Смоленская обл., Демидовский р-н, д. Залесье
Смерть
Неизвестно
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