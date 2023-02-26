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Годунов Николай Борисович

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Место рождения

Смоленская обл., Демидовский р-н, д. Залесье

Дата рождения

1922

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1888 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922

Отец: Годунов Борис Фёдорович

Мать: ?

Смоленская обл., Демидовский р-н, д. Залесье
Военная служба
25.09.1941
Володарский РВК, Ленинградская обл., г. Ленинград, Володарский р-н
Военная награда
06.08.1945
Орден Красной Звезды
Военная служба
1945
лейтенант
Военная награда
06.04.1985
Орден Отечественной войны I степени
Смерть
Неизвестно
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