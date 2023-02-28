Романенкова Анастасия Фёдорова
Место рождения
Дата рождения1878
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: Фёдор Семёнов
Мать: Анна Косьмина
Бракосочетание
05.11.1897
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.10.1899
Дочь: Параскева Павлова
Отец ребёнка: Романенков Павел Петров
Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно