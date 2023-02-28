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Романенкова Анастасия Фёдорова

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Место рождения

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: Фёдор Семёнов

Мать: Анна Косьмина

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
05.11.1897

Муж: Романенков Павел Петров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.10.1899

Дочь: Параскева Павлова

Отец ребёнка: Романенков Павел Петров

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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