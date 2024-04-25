Князева (Климова) Анна Хрисанфоровна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1865 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1865 ст.
Бракосочетание
13.02.1883 ст.
Запись № 7 https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/421899#103 СВИДЕТЕЛИ: по жениху - д. Петухово - Иван Поликарпович Махин, д.Петухово - Федор Иванович Князев по невесте - д. Юркино - Николай ... Показать все
Смерть
Неизвестно