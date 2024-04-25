Князева (Климова) Анна Хрисанфоровна Около 1865 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Князева (Климова) Анна Хрисанфоровна

Место рождения

Юркино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Около 1865 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1835 г.р.

Мать

Около 1850 г.р.

Муж

Около 1863 г.р.

Дети

Не указаны

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Место
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Рождение
Около 1865 ст.

Отец: Климов Хрисанф Михайлович

Мать: Климова (Князева) Доменика Михайловна

Юркино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
13.02.1883 ст.

Муж: Князев Александр Григорьевич

Запись № 7 https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/421899#103 СВИДЕТЕЛИ: по жениху - д. Петухово - Иван Поликарпович Махин, д.Петухово - Федор Иванович Князев по невесте - д. Юркино - Николай ... Показать все
Смерть
Неизвестно

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