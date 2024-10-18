Климова (Князева) Доменика Михайловна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1850 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Около 1850 ст.
Отец: Князев Михаил Григорьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1865 ст.
Дочь: Князева (Климова) Анна Хрисанфоровна
Отец ребёнка: Климов Хрисанф Михайлович
Бракосочетание
30.07.1867 ст.
Запись № 8 https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/421764#54 СВИДЕТЕЛИ: по жениху - д. Юркино - Стефан Михайлович и Григорий Матвеевич Климов по невесте - д. Юркино - Василий романович Власов,... Показать все
Рождение ребёнка
?.02.1870 ст.
Сын: Климов Федор Хрисанфорович
Отец ребёнка: Климов Хрисанф Михайлович
Рождение ребёнка
10.02.1870 ст.
Отец ребёнка: Климов Хрисанф Михайлович
Запись № 3 https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/421764#136
Рождение ребёнка
20.01.1876 ст.
Сын: Климов Иван Хрисанфорович
Отец ребёнка: Климов Хрисанф Михайлович
Запись № 3 https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/421764#319
Смерть
Неизвестно