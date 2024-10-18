Климова (Князева) Доменика Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКлимова (Князева) Доменика Михайловна

Климова (Князева) Доменика Михайловна

Место рождения

Юркино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Около 1850 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850 ст.

Отец: Князев Михаил Григорьевич

Мать: не указана

Юркино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1865 ст.

Дочь: Князева (Климова) Анна Хрисанфоровна

Отец ребёнка: Климов Хрисанф Михайлович

Юркино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
30.07.1867 ст.

Муж: Климов Хрисанф Михайлович

Запись № 8 https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/421764#54 СВИДЕТЕЛИ: по жениху - д. Юркино - Стефан Михайлович и Григорий Матвеевич Климов по невесте - д. Юркино - Василий романович Власов,... Показать все
Рождение ребёнка
?.02.1870 ст.

Сын: Климов Федор Хрисанфорович

Отец ребёнка: Климов Хрисанф Михайлович

Юркино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
10.02.1870 ст.

Сын: Климов Алексей Хрисанфов

Отец ребёнка: Климов Хрисанф Михайлович

Юркино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Запись № 3 https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/421764#136
Рождение ребёнка
20.01.1876 ст.

Сын: Климов Иван Хрисанфорович

Отец ребёнка: Климов Хрисанф Михайлович

Юркино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Запись № 3 https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/421764#319
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.