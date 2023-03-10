Солодовников Фёдор Илларионович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1811
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Место жительства
Неизвестно
Кирсаново, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
с.Кирсаново (он же п.Кирсановский, Кирсановская станица)
Рождение ребёнка
25.11.1859
Сын: Солодовников Пётр Фёдорович
Мать ребёнка: не указана
Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Смерть
Неизвестно