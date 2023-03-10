Солодовников Фёдор Илларионович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСолодовников Фёдор Илларионович

Солодовников Фёдор Илларионович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: Солодовников Илларион Васильевич

Мать: Солодовников Лукерья

Место жительства
Неизвестно
Кирсаново, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
с.Кирсаново (он же п.Кирсановский, Кирсановская станица)
Рождение ребёнка
25.11.1859

Сын: Солодовников Пётр Фёдорович

Мать ребёнка: не указана

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.