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Солодовников Лукерья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1754

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Солодовников Илларион Васильевич

Место жительства
Неизвестно
Кирсаново, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
с.Кирсаново (он же п.Кирсановский, Кирсановская станица)
Рождение ребёнка
1808

Сын: Солодовников Иван Илларионович

Отец ребёнка: Солодовников Илларион Васильевич

Рождение ребёнка
1811

Сын: Солодовников Фёдор Илларионович

Отец ребёнка: Солодовников Илларион Васильевич

Смерть
Неизвестно

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