Солодовников Илларион Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1753
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Солодовников Лукерья
Место жительства
Неизвестно
Кирсаново, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
с.Кирсаново (он же п.Кирсановский, Кирсановская станица)
Рождение ребёнка
1808
Сын: Солодовников Иван Илларионович
Мать ребёнка: Солодовников Лукерья
Рождение ребёнка
1811
Сын: Солодовников Фёдор Илларионович
Мать ребёнка: Солодовников Лукерья
Смерть
Неизвестно