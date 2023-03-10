Солодовников Илларион Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солодовников Илларион Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1753

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Солодовников Лукерья

Место жительства
Неизвестно
Кирсаново, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
с.Кирсаново (он же п.Кирсановский, Кирсановская станица)
Рождение ребёнка
1808

Сын: Солодовников Иван Илларионович

Мать ребёнка: Солодовников Лукерья

Рождение ребёнка
1811

Сын: Солодовников Фёдор Илларионович

Мать ребёнка: Солодовников Лукерья

Смерть
Неизвестно

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