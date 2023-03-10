Солодовников Пётр Фёдорович
Место рождения
Дата рождения25.11.1859
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1859
Отец: Солодовников Фёдор Илларионович
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
казак
Место жительства
Неизвестно
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Крещение
13.04.1908
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев | МК п.Январцевский, 1908
Смерть
Неизвестно