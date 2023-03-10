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Солодовников Пётр Фёдорович

Место рождения

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область

Дата рождения

25.11.1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1811 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1859

Отец: Солодовников Фёдор Илларионович

Мать: не указана

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Работа или профессия
Неизвестно
казак
Место жительства
Неизвестно
Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Крещение
13.04.1908
Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев | МК п.Январцевский, 1908
Смерть
Неизвестно

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