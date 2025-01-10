Дудин Гавриил 1815 — найти родственников по фамилии на Familio

Дудин Гавриил

Автор
ТФ
Фролова Т.

мужской, родился 1815

умер 1890, Дунилово, Шуйский муниципальный район, Ивановская область

Отец
Дудин ЯковНеизвестно г.р.
Супруги
Дудина Прасковья1818 г.р.
Дети
Дудин Ферапонт1839 г.р.
Дудин Михаил1850 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Дудин Яков

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно

Зайчина (скорняк)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дудина Прасковья

Рождение ребёнка
1839

Сын: Дудин Ферапонт

Мать ребёнка: Дудина Прасковья

Дунилово, Шуйский муниципальный район, Ивановская область

Рождение ребёнка
1850

Сын: Дудин Михаил

Мать ребёнка: Дудина Прасковья

Дунилово, Шуйский муниципальный район, Ивановская область

Рождение ребёнка
23.10.1853

Сын: Дудин Дмитрий

Мать ребёнка: Дудина Прасковья

Дунилово, Шуйский муниципальный район, Ивановская область

Рождение ребёнка
1855

Дочь: (Дудина) Евгения

Мать ребёнка: Дудина Прасковья

Смерть
1890
Дунилово, Шуйский муниципальный район, Ивановская область

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