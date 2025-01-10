Дудин Гавриил
мужской, родился 1815
умер 1890, Дунилово, Шуйский муниципальный район, Ивановская область
ОтецДудин ЯковНеизвестно г.р.
Супруги
Дудина Прасковья1818 г.р.
Дети
Дудин Ферапонт1839 г.р.
Дудин Михаил1850 г.р.Показать еще 2
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- БиографияБиография
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: Дудин Яков
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дудина Прасковья
Рождение ребёнка
1839
Сын: Дудин Ферапонт
Мать ребёнка: Дудина Прасковья
Рождение ребёнка
1850
Сын: Дудин Михаил
Мать ребёнка: Дудина Прасковья
Рождение ребёнка
23.10.1853
Сын: Дудин Дмитрий
Мать ребёнка: Дудина Прасковья
Рождение ребёнка
1855
Дочь: (Дудина) Евгения
Мать ребёнка: Дудина Прасковья
Смерть
1890