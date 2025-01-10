Дудин Ферапонт
мужской, родился 1839, Дунилово, Шуйский муниципальный район, Ивановская область
умер 1880
ОтецДудин Гавриил1815 г.р.
МатьДудина Прасковья1818 г.р.
Супруги
Дудина Александра1839 г.р.
Дети
Дудин Василий26.02.1859 г.р.
(Дудина) Мария1865 г.р.Показать еще 4
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839
Отец: Дудин Гавриил
Мать: Дудина Прасковья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Дудина) Анна
Мать ребёнка: Дудина Александра
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
30.01.1857
Жена: Дудина Александра
Рождение ребёнка
26.02.1859
Сын: Дудин Василий
Мать ребёнка: Дудина Александра
Рождение ребёнка
1865
Дочь: (Дудина) Мария
Мать ребёнка: Дудина Александра
Рождение ребёнка
1872
Сын: Дудин Иван
Мать ребёнка: Дудина Александра
Рождение ребёнка
13.01.1874
Дочь: Назарова (Дудина) Мариамна Маремьяна
Мать ребёнка: Дудина Александра
Рождение ребёнка
1876
Сын: Дудин Осип
Мать ребёнка: Дудина Александра
Смерть
1880