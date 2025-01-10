Дудин Ферапонт 1839 — найти родственников по фамилии на Familio

Дудин Ферапонт

Автор
ТФ
Фролова Т.

мужской, родился 1839, Дунилово, Шуйский муниципальный район, Ивановская область

умер 1880

Отец
Дудин Гавриил1815 г.р.
Мать
Дудина Прасковья1818 г.р.
Супруги
Дудина Александра1839 г.р.
Дети
Дудин Василий26.02.1859 г.р.
(Дудина) Мария1865 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: Дудин Гавриил

Мать: Дудина Прасковья

Дунилово, Шуйский муниципальный район, Ивановская область

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Дудина) Анна

Мать ребёнка: Дудина Александра

Работа или профессия
Неизвестно

Зайчина (скорняк)

Бракосочетание
30.01.1857

Жена: Дудина Александра

Дунилово, Шуйский муниципальный район, Ивановская область

Поручители: по жениху - с. Дунилова крестьяне Фотий Иванов и Василий Яковлев; по невесте - с. Чернец крестьянин Василий Иванов и д. Бурмакина крестьянин Дмитрий Степанов.Основание: Ф.395. Оп.2. Д.3а. Л.76об.-77. Василий Яковлевич - дядя Ферапонта? То есть брат Гаврилы Яковлевича? Фотий Иванович - на сайте по героям ПМВ есть уроженец Дунилова Никита Фотиевич Колесников: https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_gospital21493482/?backurl=/heroes/?middle_name= фотиевич&birth_place_volost=дуниловская&groups=awd:ptr:frc:cmd:prs&types=awd_nagrady:awd_kart:potery_doneseniya_o_poteryah:potery_gospitali:potery_spiski_zahoroneniy:potery_voennoplen:frc_list:cmd_commander:prs_person&page=1 Возраст или год рождения не указан. Возможно, это сын Фотия Ивановича. | Поручители: по жениху - с. Дунилова крестьяне Фотий Иванов и Василий Яковлев; по невесте - с. Чернец крестьянин Василий Иванов и д. Бурмакина крестьянин Дмитрий Степанов.Основание: Ф.395. Оп.2. Д.3а. Л.76об.-77.

Рождение ребёнка
26.02.1859

Сын: Дудин Василий

Мать ребёнка: Дудина Александра

Дунилово, Шуйский муниципальный район, Ивановская область

Рождение ребёнка
1865

Дочь: (Дудина) Мария

Мать ребёнка: Дудина Александра

Дунилово, Шуйский муниципальный район, Ивановская область

Рождение ребёнка
1872

Сын: Дудин Иван

Мать ребёнка: Дудина Александра

Дунилово, Шуйский муниципальный район, Ивановская область

Рождение ребёнка
13.01.1874

Дочь: Назарова (Дудина) Мариамна Маремьяна

Мать ребёнка: Дудина Александра

Дунилово, Шуйский муниципальный район, Ивановская область

Рождение ребёнка
1876

Сын: Дудин Осип

Мать ребёнка: Дудина Александра

Дунилово, Шуйский муниципальный район, Ивановская область

Смерть
1880

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