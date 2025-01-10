Дудин Дмитрий
мужской, родился 23.10.1853, Дунилово, Шуйский муниципальный район, Ивановская область
умер 29.12.1897, г. Шуя Владимирской губ. (РИ)
ОтецДудин Гавриил1815 г.р.
МатьДудина Прасковья1818 г.р.
Супруги
Дудина Анастасия1858 г.р.
Дудина София1870 г.р.
Дети
Дудин Иван1875 г.р.
Пиголкина (Дудина) Зинаида07.06.1893 г.р.Показать еще 1
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- БиографияБиография
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1853
Отец: Дудин Гавриил
Мать: Дудина Прасковья
Дунилово, Шуйский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дудина Анастасия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дудина София
Рождение ребёнка
1875
Сын: Дудин Иван
Мать ребёнка: Дудина Анастасия
Рождение ребёнка
07.06.1893
Дочь: Пиголкина (Дудина) Зинаида
Мать ребёнка: Дудина София
Рождение ребёнка
09.11.1897
Сын: Дудин Гавриил
Мать ребёнка: Дудина София
Смерть
29.12.1897
г. Шуя Владимирской губ. (РИ)
Похороны
Неизвестно
Дунилово, Шуйский муниципальный район, Ивановская область