Дудин Дмитрий 23.10.1853 — найти родственников по фамилии на Familio

Дудин Дмитрий

Автор
ТФ
Фролова Т.

мужской, родился 23.10.1853, Дунилово, Шуйский муниципальный район, Ивановская область

умер 29.12.1897, г. Шуя Владимирской губ. (РИ)

Отец
Дудин Гавриил1815 г.р.
Мать
Дудина Прасковья1818 г.р.
Супруги
Дудина Анастасия1858 г.р.
Дудина София1870 г.р.
Дети
Дудин Иван1875 г.р.
Пиголкина (Дудина) Зинаида07.06.1893 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1853

Отец: Дудин Гавриил

Мать: Дудина Прасковья

Дунилово, Шуйский муниципальный район, Ивановская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дудина Анастасия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дудина София

Рождение ребёнка
1875

Сын: Дудин Иван

Мать ребёнка: Дудина Анастасия

Рождение ребёнка
07.06.1893

Дочь: Пиголкина (Дудина) Зинаида

Мать ребёнка: Дудина София

Рождение ребёнка
09.11.1897

Сын: Дудин Гавриил

Мать ребёнка: Дудина София

Смерть
29.12.1897
г. Шуя Владимирской губ. (РИ)

Похороны
Неизвестно
Дунилово, Шуйский муниципальный район, Ивановская область

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