Васильев Павел Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВасильев Павел Васильевич

Васильев Павел Васильевич

Место рождения

Семенцово, Азелеевская волость, Свияжский уезд

Дата рождения

11.07.1874

Дата смерти

?.12.1921

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1874

Отец: Васильев Василий Федорович

Мать: Васильева Олимпиада Никифоровна

Семенцово, Азелеевская волость, Свияжский уезд
Рождение ребёнка
10.02.1903

Сын: Васильев Василий Павлович

Мать ребёнка: Васильева Мариамна Андреевна

Шиньша, Моркинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Васильева Мариамна Андреевна

Смерть
?.12.1921
Свияжск, Зеленодольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close