Васильев Павел Васильевич
Место рождения
Дата рождения11.07.1874
Дата смерти?.12.1921
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1874
Рождение ребёнка
10.02.1903
Сын: Васильев Василий Павлович
Мать ребёнка: Васильева Мариамна Андреевна
Шиньша, Моркинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.12.1921
Свияжск, Зеленодольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)