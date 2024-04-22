Васильев Василий Павлович
Место рождения
Дата рождения10.02.1903
Дата смерти17.05.1985
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1903
Рождение ребёнка
05.07.1938
Дочь: Володина Ольга Васильевна
Мать ребёнка: Слесарева Нина Александровна
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
17.05.1985
Жуковский, Жуковский, Московская область