Васильев Василий Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВасильев Василий Павлович

Васильев Василий Павлович

avatar

Место рождения

Шиньша, Моркинский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

10.02.1903

Дата смерти

17.05.1985

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1903

Отец: Васильев Павел Васильевич

Мать: Васильева Мариамна Андреевна

Шиньша, Моркинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
05.07.1938

Дочь: Володина Ольга Васильевна

Мать ребёнка: Слесарева Нина Александровна

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Васильева Вероника Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Слесарева Нина Александровна

Смерть
17.05.1985
Жуковский, Жуковский, Московская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close