Васильева (Корюкина) Мариамна Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васильева (Корюкина) Мариамна Андреевна

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Место рождения

Семенцово, Азелеевская волость, Свияжский уезд

Дата рождения

27.02.1880

Дата смерти

1963

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1880

Отец: Корюкин Андрей Михайлович

Мать: Корюкина Ксения Яковлевна

Семенцово, Азелеевская волость, Свияжский уезд
Рождение ребёнка
10.02.1903

Сын: Васильев Василий Павлович

Отец ребёнка: Васильев Павел Васильевич

Шиньша, Моркинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Васильев Павел Васильевич

Смерть
1963
Васильево, Зеленодольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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