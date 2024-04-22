Васильева (Корюкина) Мариамна Андреевна
Место рождения
Дата рождения27.02.1880
Дата смерти1963
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1880
Рождение ребёнка
10.02.1903
Сын: Васильев Василий Павлович
Отец ребёнка: Васильев Павел Васильевич
Шиньша, Моркинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1963
Васильево, Зеленодольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)