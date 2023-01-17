Шиньша
Моркинский муниципальный район, Республика Марий Эл (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2543Богородское (Тушак-Шинши), с. каз. (3)при рч. Шинше.1302078143194Церковь православная 1.Показать скан
2544Старая Шиньша, окол. каз.при рч. Шинше.1291927114134Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
1256. Шиньши (Тумак Шиньши, Богородское), село бывшее государственное, при речке Шиньшинке, дворов 60, жителей 278, волостное правление (уездный город в 130 верстах), цер Показать все
Список селений Казанской губернии (1910–1914)
Название волостей и селенийНародностьЧисло душ обоего пола к 1907 году
с. Шиньши, Шиньшинскойчеремисы421Показать скан
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
218753Шиньшасело56°25'49°22'O-39-123
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
88632475101с Шиньшасело