село Шиньша, село Шиньша, Моркинский муниципальный район, Республика Марий Эл (на 2019) — Familio

Шиньша

Моркинский муниципальный район, Республика Марий Эл (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Казанская губерния, Царевококшайский уезд
2543Богородское (Тушак-Шинши), с. каз. (3)при рч. Шинше.1302078143194Церковь православная 1.
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2544Старая Шиньша, окол. каз.при рч. Шинше.1291927114134
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Казанская губерния, Царевококшайский уезд, Шиньшинская волость
1256. Шиньши (Тумак Шиньши, Богородское), село бывшее государственное, при речке Шиньшинке, дворов 60, жителей 278, волостное правление (уездный город в 130 верстах), цер Показать все

Список селений Казанской губернии (1910–1914)

Название волостей и селенийНародностьЧисло душ обоего пола к 1907 году
Царевококшайский уезд, Шиньшинская волость
с. Шиньши, Шиньшинскойчеремисы421
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Марий Эл, Моркинский район
218753Шиньшасело56°25'49°22'O-39-123

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Марий Эл, Моркинский муниципальный район, Шиньшинское сельское поселение
88632475101с Шиньшасело
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