Мануйлова Епистемея — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мануйлова Епистемея

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Белотелова (Мануйлова) Варвара

Отец ребёнка: Мануйлов Артем

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мануйлов Михаил

Отец ребёнка: Мануйлов Артем

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мануйлов Николай

Отец ребёнка: Мануйлов Артем

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Мануйлова) Анна

Отец ребёнка: Мануйлов Артем

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Мануйлова) Мария

Отец ребёнка: Мануйлов Артем

Смерть
Неизвестно

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