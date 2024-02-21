Мануйлов Артем — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мануйлов Артем

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Белотелова (Мануйлова) Варвара

Мать ребёнка: Мануйлова Епистемея

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мануйлов Михаил

Мать ребёнка: Мануйлова Епистемея

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мануйлов Николай

Мать ребёнка: Мануйлова Епистемея

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Мануйлова) Анна

Мать ребёнка: Мануйлова Епистемея

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Мануйлова) Мария

Мать ребёнка: Мануйлова Епистемея

Смерть
Неизвестно

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