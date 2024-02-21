Мануйлов Артем
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Белотелова (Мануйлова) Варвара
Мать ребёнка: Мануйлова Епистемея
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мануйлов Михаил
Мать ребёнка: Мануйлова Епистемея
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мануйлов Николай
Мать ребёнка: Мануйлова Епистемея
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Мануйлова) Анна
Мать ребёнка: Мануйлова Епистемея
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Мануйлова) Мария
Мать ребёнка: Мануйлова Епистемея
Смерть
Неизвестно