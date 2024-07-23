Рукосуев Николай Герасимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рукосуев Николай Герасимович

Место рождения

Малеево, Богучанский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

09.05.1904

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1882 г.р.

Мать

1880 г.р.

Жена

1905 г.р.

Дети

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1940 г.р.

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1904

Отец: Рукосуев Герасим Платонович

Мать: Рукосуева Матрёна (Матрона) Федотовна

Малеево, Богучанский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рукосуева Елена Григорьевна

Рождение ребёнка
1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рукосуева Елена Григорьевна

Рождение ребёнка
1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рукосуева Елена Григорьевна

Рождение ребёнка
1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рукосуева Елена Григорьевна

Рождение ребёнка
1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рукосуева Елена Григорьевна

Рождение ребёнка
1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рукосуева Елена Григорьевна

Рождение ребёнка
1940

Дочь: Анна Николаевна

Мать ребёнка: Рукосуева Елена Григорьевна

Рождение ребёнка
1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рукосуева Елена Григорьевна

Смерть
Неизвестно

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