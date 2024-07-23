Рукосуев Николай Герасимович
Место рождения
Дата рождения09.05.1904
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1904
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1924
Рождение ребёнка
1928
Рождение ребёнка
1930
Рождение ребёнка
1934
Рождение ребёнка
1938
Рождение ребёнка
1940
Дочь: Анна Николаевна
Мать ребёнка: Рукосуева Елена Григорьевна
Рождение ребёнка
1946
Смерть
Неизвестно