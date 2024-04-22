Рукосуев Герасим Платонович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1880
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880
Отец: Рукосуев Платон Ефремович
Мать: Рукосуева Надежда
Рождение ребёнка
Около 1901
Сын: Рукосуев Филипп Герасимович
Мать ребёнка: Рукосуева Матрёна Федотовна
Рождение ребёнка
1928
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Рукосуева Матрёна Федотовна
Бракосочетание
Неизвестно