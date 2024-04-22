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Рукосуев Герасим Платонович

Место рождения

Малеево, Богучанский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

Около 1880

Пол

Мужской

Отец

1850 г.р.

Мать

1848 г.р.

Жена

1880 г.р.

Дети

Около 1901 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880

Отец: Рукосуев Платон Ефремович

Мать: Рукосуева Надежда

Малеево, Богучанский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Около 1901

Сын: Рукосуев Филипп Герасимович

Мать ребёнка: Рукосуева Матрёна Федотовна

Малеево, Богучанский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рукосуева Матрёна Федотовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рукосуева Матрёна Федотовна

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