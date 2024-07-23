Рукосуева (Рукосуева) Елена Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рукосуева (Рукосуева) Елена Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1905

Пол

Женский

Отец

1873 г.р.

Мать

1885 г.р.

Муж

1904 г.р.

Дети

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1940 г.р.

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Рукосуев Григорий Павлинович

Мать: Рукосуева Федора Александровна? Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рукосуев Николай Герасимович

Рождение ребёнка
1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рукосуев Николай Герасимович

Рождение ребёнка
1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рукосуев Николай Герасимович

Рождение ребёнка
1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рукосуев Николай Герасимович

Рождение ребёнка
1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рукосуев Николай Герасимович

Рождение ребёнка
1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рукосуев Николай Герасимович

Рождение ребёнка
1940

Дочь: Анна Николаевна

Отец ребёнка: Рукосуев Николай Герасимович

Рождение ребёнка
1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рукосуев Николай Герасимович

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