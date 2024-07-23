Рукосуева (Рукосуева) Елена Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1905
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1924
Рождение ребёнка
1928
Рождение ребёнка
1930
Рождение ребёнка
1934
Рождение ребёнка
1938
Рождение ребёнка
1940
Дочь: Анна Николаевна
Отец ребёнка: Рукосуев Николай Герасимович
Рождение ребёнка
1946