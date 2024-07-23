Рукосуев Григорий Павлинович
Место рожденияд. Федино
Дата рождения1873
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Отец: Рукосуев Павлин Васильевич
Мать: ?
д. Федино
Бракосочетание
Неизвестно
д. Федино
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Рукосуева Елена Григорьевна
Мать ребёнка: Рукосуева Федора Александровна? Иванова
Рождение ребёнка
1910
Сын: Рукосуев Пётр Григорьевич
Мать ребёнка: Рукосуева Федора Александровна? Иванова
д. Федино
Смерть
Неизвестно