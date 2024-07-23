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Рукосуев Григорий Павлинович

Место рождения

д. Федино

Дата рождения

1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: Рукосуев Павлин Васильевич

Мать: ?

д. Федино
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рукосуева Федора Александровна? Иванова

д. Федино
Рождение ребёнка
1905

Дочь: Рукосуева Елена Григорьевна

Мать ребёнка: Рукосуева Федора Александровна? Иванова

Рождение ребёнка
1910

Сын: Рукосуев Пётр Григорьевич

Мать ребёнка: Рукосуева Федора Александровна? Иванова

д. Федино
Смерть
Неизвестно

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