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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рукосуев Михаил Павлинов

Отец ребёнка: Рукосуев Павлин Васильевич

д. Федино
Рождение ребёнка
1873

Сын: Рукосуев Григорий Павлинович

Отец ребёнка: Рукосуев Павлин Васильевич

д. Федино
Рождение ребёнка
До 1875

Дочь: Ефросинья Павлиновна

Отец ребёнка: Рукосуев Павлин Васильевич

д. Федино
Рождение ребёнка
До 1887

Дочь: Анна Павлиновна

Отец ребёнка: Рукосуев Павлин Васильевич

д. Федино

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